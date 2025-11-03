Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области, которая подозревается в смертельном ДТП на Прикарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево – Львов" судья, управляя автомобилем Lexus UX 250h, не снизила скорость возле нерегулируемого пешеходного перехода и совершила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП один пешеход погиб на месте, другой получил телесные повреждения.

Досудебное расследование проводит территориальное управление ГБР под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры. В Высший совет правосудия было направлено представление о содержании под стражей подозреваемой и ходатайство о временном отстранении ее от осуществления правосудия. ВСП дал согласие на содержание судьи под стражей.

По представлению прокурора Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области. Она подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель пешехода и травмирование другого лица (ч. 2 ст. 286 УК Украины) - говорится в сообщении.

Напомним

Судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения. Она, управляя Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, один из которых погиб, другой получил травмы.

Позже, в тот же день, ВСП согласовал содержание под стражей судьи, совершившей смертельное ДТП.