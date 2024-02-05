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Правоохоронці оглянули ракету Х-32, яка впала на Харківщині: шукали іноземні компоненти

Правоохоронці оглянули ракету Х-32, яка впала на Харківщині: шукали іноземні компоненти

Київ • УНН

 • 22369 перегляди

Первинна експертиза боєголовки ракети Х-32, що впала в Україні, показала, що вона була виготовлена у 2023 році і може мати іноземні компоненти, що дає можливість реагувати на постачання таких компонентів до країни-агресора.

Співробітники прокуратури та СБУ про вели первинний огляд бойової частини ракети Х-32, яка впала у Богодухівському районі Харківської області. Про перші результати огляду повідомив в.о. прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління протидії злочинам вчинених в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Микита Дальока, пише УНН.

За його словами, огляд, в першу чергу, проводився на предмет виявлення в цій ракеті іноземних компонентів.  

"Вказаний огляд проведений з метою фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження. Також він переслідує дві мети. По-перше, встановлення компонентів, що вироблені поза територією меж російської федерації. Це є важливо, адже згідно попереднього дослідження маркувань на вказаній ракеті встановлено, що вона виготовлена у третьому кварталі 2023 року, а отже в період дії санкційних обмежень щодо держави-агресора. Тому встановлення вказаних компонентів може надати можливість відповідним чином реагувати на постачання таких компонентів до країни-агресора", - зазначив Дальока.

Другою метою огляду, як зазначив представник прокуратури, є призначення відповідних експертиз, за результатами яких українські фахівці зможуть розробити нові ефективні методи протидії цим ракетам.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, як росіяни намагаються модернізувати крилаті ракети Х-22/32.

"Х-32 – модифікована версія Х-22, яка нині досліджується експертами КНДІСЕ. Знаємо, що зміни розроблялися та впроваджувалися ворогом не один рік. Відбулася заміна двигуна, системи наведення, зменшення маси бойової частини для відповідного збільшення кількості палива та забезпечення дальності польоту. Частини й уламки російської ракети Х-32 потребують вивчення щодо елементної бази систем керування та навігації, а також у контексті хімічних досліджень високотоксичних компонентів пального ракети. Особливістю даного типу ракет також є те, що при підриві майже не залишається уламків та частин, придатних для дослідження", - повідомив Рувін.

росіяни намагаються приховати, що використовують іноземні компоненти у своїй зброї, якою атакують Україну - Олександр Рувін28.12.23, 16:12 • 31457 переглядiв

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