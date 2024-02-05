Правоохранители осмотрели ракету Х-32, которая упала на Харьковщине: искали иностранные компоненты

Сотрудники прокуратуры и СБУ провели первичный осмотр боевой части ракеты Х-32, которая упала в Богодуховском районе Харьковской области. О первых результатах осмотра сообщил и.о. прокурора отдела процессуального руководства и поддержания публичного обвинения управления противодействия преступлениям совершенных в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Никита Далека, пишет УНН.

По его словам, осмотр, в первую очередь, проводился на предмет обнаружения в этой ракете иностранных компонентов.

"Указанный осмотр проведен с целью фиксации сведений, имеющих значение для уголовного производства. Также он преследует две цели. Во-первых, установление компонентов, произведенных вне территории границ российской федерации. Это важно, ведь согласно предварительному исследованию маркировок на указанной ракете установлено, что она изготовлена в третьем квартале 2023 года, а значит в период действия санкционных ограничений в отношении государства-агрессора. Поэтому установление указанных компонентов может предоставить возможность соответствующим образом реагировать на поставки таких компонентов в страну-агрессора", - отметил Дальока.

Второй целью осмотра, как отметил представитель прокуратуры, является назначение соответствующих экспертиз, по результатам которых украинские специалисты смогут разработать новые эффективные методы противодействия этим ракетам.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, как россияне пытаются модернизировать крылатые ракеты Х-22/32.

"Х-32 - модифицированная версия Х-22, которая сейчас исследуется экспертами КНИИСЭ. Знаем, что изменения разрабатывались и внедрялись врагом не один год. Произошла замена двигателя, системы наведения, уменьшение массы боевой части для соответствующего увеличения количества топлива и обеспечения дальности полета. Части и обломки российской ракеты Х-32 требуют изучения относительно элементной базы систем управления и навигации, а также в контексте химических исследований высокотоксичных компонентов горючего ракеты. Особенностью данного типа ракет также является то, что при подрыве почти не остается обломков и частей, пригодных для исследования", - сообщил Рувин.

россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин