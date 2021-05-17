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Правляча в Чилі коаліція програла на виборах в Установчі збори

Київ • УНН

 • 19705 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Правляча коаліція країни "Вперед, Чилі!" за підсумками виборів не отримала достатньо місць в Установчих зборах, щоб мати можливість самостійно заблокувати прийняття нових статей Конституції під час її розробки. Про це свідчать підсумки голосування, які опублікувала виборча служба країни, після підрахунку - 81,64% голосів, інформує УНН.

Правляча в Чилі коаліція програла на виборах в Установчі збори

Деталі

Згідно з цими даними, за кандидатів "Вперед, Чилі!" проголосували 20,88% виборців.

У нову конституцію Чилі увійдуть ті пункти, які підтримають дві третини з 155 членів Установчих зборів. Таким чином прихильники правлячої правої коаліції не зможуть самостійно ні прийняти, ні заблокувати пропозиції про нові статті основного закону.

Найбільші ліві і лівоцентристські партії, які були представлені на цих виборах в складі двох коаліцій, в сумі заручилися підтримкою 33,22% виборців. Решта голосів дісталися невеликим партіям і незалежним кандидатам.

Президент Чилі Себастьян Піньєра назвав голосування історичним і визнав, що його підсумки показали, що громадяни незадоволені політичним істеблішментом країни.

"На цих виборах громадяни нам послали ясний і потужний сигнал - як уряду, так і всім традиційним політичним силам. Ми не відповідаємо повністю потребам і сподіванням громадян", - сказав він в зверненні, яке транслювалося в Twitter.

Крім членів Установчих зборів, в ході дводенного голосування чилійці обрали губернаторів, мерів і членів муніципальних рад.

Доповнення

У другому півріччі 2022 року в Чилі повинен пройти референдум, на якому жителі країни повинні будуть вирішити, чи схвалюють вони новий текст основного закону країни.

Прийняття нової Конституції було однією з вимог учасників хвилі масових маніфестацій, що охопили Чилі в 2019 році. За офіційними даними, в ході безладів і сутичок загинули понад 20 осіб. Через ситуації, що склалася влада відмовилася від проведення саміту лідерів країн - учасниць Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в листопаді і Конференції ООН зі зміни клімату в грудні 2019 року.

25 жовтня 2020 року в Чилі пройшов референдум про необхідність розробки нової конституції замість документа, прийнятого в роки диктатури Аугусто Піночета.

За зміну основного закону країни проголосували майже 80% громадян.

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