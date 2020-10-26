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У Чилі за допомогою референдуму скасували конституцію часів Піночета: у країні народні гуляння

У Чилі за допомогою референдуму скасували конституцію часів Піночета: у країні народні гуляння

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Чилійці переважною більшістю проголосували за те, щоб переписати конституцію країни, прийняту в роки правління генерала Аугусто Піночета, пише УНН з посиланням на матеріал місцевого видання La Segunda і ефіри місцевих телеканалів.

Майже 90% голосів на референдумі, який пройшов у неділю, вже підраховано, 78% виборців проголосувало за зміну конституції.

Поштовхом до референдуму стали масові протести громадян проти нерівності, до якої, на їхню думку, призвела піночетівська конституція.

Президент країни Себастьян Піньєра визнав підсумки голосування, віддавши належне тому, наскільки мирно було проведено референдум. Він назвав це голосування початком шляху, яким чилійці повинні пройти разом.

Масові антиурядові протести почалися в Чилі близько року тому. З самого початку демонстранти вимагали прийняття нової конституції, здатної покінчити з глибокою нерівністю в суспільстві.

“До цього часу конституція розділяла нас, — сказав Піньєра, звертаючись до чилійців, які вийшли на вулиці святкувати підсумки референдуму. — З сьогоднішнього дня ми повинні працювати спільно, щоб нова конституція стала великою основою єдності, стабільності і майбутнього”.

На референдумі було два питання: чи хочуть виборці нову конституцію і хто, який суспільний або державний інститут повинен її створювати. Більшість проголосувала за те, щоб нова конституція створювалася зборами, що складаються цілком і повністю з обраних громадян, а не таким, в яких перебували б також і юристи.

Тисячі людей вийшли на вулиці Сантьяго та інших міст країни ще до оголошення результатів, оскільки голосування “За” було всіма очікувано.

За останні 20 років Чилі досягла значних успіхів у боротьбі з бідністю, проте соціальна нерівність тут залишається гострою проблемою. Нинішня конституція країни була прийнята в 1980 році, коли країною правив диктатор генерал Аугусто Піночет.

Прямий ефір референдуму в країні:

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