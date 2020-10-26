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В Чили с помощью референдума отменили конституцию времен Пиночета: в стране народные гуляния

В Чили с помощью референдума отменили конституцию времен Пиночета: в стране народные гуляния

Киев  •  УНН

 • 18866 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Чилийцы подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы переписать конституцию страны, принятую в годы правления генерала Аугусто Пиночета, пишет УНН со ссылкой на материал местного издания La Segunda и эфиры местных телеканалов.

Почти 90% голосов на прошедшем в воскресенье референдуме уже подсчитано, 78% избирателей проголосовало за изменение конституции.

Толчком к референдуму стали массовые протесты граждан против неравенства, к которому, по их мнению, привела пиночетовская конституция.

Президент страны Себастьян Пиньера признал итоги голосования, отдав должное тому, насколько мирно был проведен референдум. Он назвал это голосование началом пути, по которому чилийцы должны пройти вместе.

Массовые антиправительственные протесты начались в Чили около года назад. С самого начала демонстранты требовали принятия новой конституции, способной покончить с глубоким неравенством в обществе.

“До сих пор конституция разделяла нас, — сказал Пиньера, обращаясь к чилийцам, вышедшим на улицы праздновать итоги референдума. — С сегодняшнего дня мы должны работать сообща, чтобы новая конституция стала великой основой единства, стабильности и будущего”.

На референдуме было два вопроса: хотят ли избиратели новую конституцию и кто, какой общественный или государственный институт должен ее создавать. Большинство проголосовало за то, чтобы новая конституция создавалась собранием, состоящим целиком и полностью из избранных граждан, а не таким, в котором состояли бы также и юристы.

Тысячи людей вышли на улицы Сантьяго и других городов страны еще до объявления результатов, поскольку голосование “За” было всеми ожидаемо.

За последние 20 лет Чили достигла значительных успехов в борьбе с нищетой, тем не менее социальное неравенство здесь остается острой проблемой. Нынешняя конституция страны была принята в 1980 году, когда страной правил диктатор генерал Аугусто Пиночет.

Прямой эфир референдума в стране:

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