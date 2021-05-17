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Правящая в Чили коалиция проиграла на выборах в Учредительное собрание

Киев • УНН

 • 19705 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Правящая коалиция страны "Вперед, Чили!" по итогам выборов не получила достаточно мест в Учредительном собрании, чтобы иметь возможность самостоятельно заблокировать принятие новых статей Конституции при ее разработке. Об этом свидетельствуют итоги голосования, которые опубликовала избирательная служба страны, после подсчета - 81,64% голосов, передает УНН.

Правящая в Чили коалиция проиграла на выборах в Учредительное собрание

Детали

Согласно этим данным, за кандидатов “Вперед, Чили!” проголосовали 20,88% избирателей.

В новую конституцию Чили войдут те пункты, которые поддержат две трети из 155 членов Учредительного собрания. Таким образом сторонники правящей правой коалиции не смогут самостоятельно ни принять, ни заблокировать предложения о новых статьи основного закона.

Крупнейшие левые и левоцентристские партии, которые были представлены на этих выборах в составе двух коалиций, в сумме заручились поддержкой 33,22% избирателей. Остальные голоса достались небольшим партиям и независимым кандидатам.

Президент Чили Себастьян Пиньера назвал голосование историческим и признал, что его итоги показали, что граждане недовольны политическим истеблишментом страны.

“На этих выборах граждане нам послали ясный и мощный сигнал — как правительству, так и всем традиционным политическим силам. Мы не отвечаем полностью потребностям и ожиданиям граждан”, — сказал он в обращении, которое транслировалось в Twitter.

Кроме членов Учредительного собрания, в ходе двухдневного голосования чилийцы выбрали губернаторов, мэров и членов муниципальных советов.

Дополнение

Во втором полугодии 2022 года в Чили должен пройти референдум, на котором жители страны должны будут решить, одобряют ли они новый текст основного закона страны.

Принятие новой Конституции было одним из требований участников волны массовых манифестаций, охвативших Чили в 2019 году. По официальным данным, в ходе беспорядков и столкновений погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран — участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре 2019 года.

25 октября 2020 года в Чили прошел референдум о необходимости разработки новой конституции вместо документа, принятого в годы диктатуры Аугусто Пиночета.

За изменение основного закона страны проголосовали почти 80% граждан.

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