Позичальників банку "Михайлівський" закликали не сплачувати кошти ФГВФО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Координатор ініціативної групи позичальників банку “Михайлівський” закликав не сплачувати заборгованість Фонду гарантування вкладів фізосіб, повідомляє УНН з посиланням на групу позичальників банку у Facebook.
“На сайті Фонду з’явилась інформація про реструктуризацію. Я прямо звинувачую Волкова (Уповноважена особа ФГВФО — ред.) та Ворушиліна (голова ФГВФО — ред.), що це реалізовано з корупційною метою. Волков та Ворушилін не хочуть отримати від позичальників тіло кредиту. Вони хочуть створити ситуацію, за якою позичальники стануть платниками податків, і хочуть створити новий кредитний портфель за рахунок кредитів, виданих “Михайлівським” для того, щоб “продати його бандитам” (цитата Волкова) за 5-10%. Волков та Ворушилін не хочуть повертати Фонду 680 млн грн. У них явно інша мета. Такий продаж, враховуючи відсутність оригіналів кредитних договорів, буде реалізовано за копійки. Враховуючи це, вважаю, що сплачувати за кредитами не варто, а варто готуватися до колективного оскарження законності прийнятого Фондом рішення № 840 від 02.03.2017 (“Про погодження уніфікованих умов реструктуризації кредитної заборгованості позичальників ПАТ "Банк Михайлівський“ - ред.)”, — йдеться у заяві, розміщеній координатором групи.
Нагадаємо, ФГВФО прийняв рішення №840 від 02.03.2017 на підставі рішення Київського апеляційного адміністративного суду, яке вже оскаржено до Вищого адміністративного суду України.
Цим рішенням визначено основні умови реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб за всіма споживчими банковими кредитами/овердрафтами, наданими ПАТ “Банк Михайлівський”.
Як повідомляв УНН, кредитний портфель банку “Михайлівський” було продано фінансовій компанії “Плеяда”, яка в подальшому, разом з оригіналами усіх кредитних договорів, передала його фінансовій компанії “Фагор”.
ФГВФО двічі визнав договір факторингу (передачі кредитного портфелю) між банком “Михайлівський” та ФК “Плеядою” нікчемним. Після того, як ФГВФО програв усі адміністративні суди, які констатували, що наказ ФГВФО про встановлення нікчемності договору протиправний та підлягає скасуванню, ФГВФО прийняв нове рішення про нікчемність того самого договору (за додатковими обставинами). ФГВФО програв Окружний адмінсуд, проте апеляційний суд (рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017) несподівано скасував це рішення суду. Рішення апеляційного суду вже оскаржено до ВАСУ.
Експерти вважають, що рішення Київського апеляційного адміністративного суду не вистоїть у Вищому адміністративному суді, оскільки воно грубо порушило норми Конституції України та є сумнівним за своїм змістом.