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Позичальникам банку “Михайлівський” порадили звертатися до НАБУ та поліції в разі неправомірних дії з боку ФГВФО

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Позичальники банку “Михайлівський” не повинні надавати Фонду гарантування вкладів фізосіб та його уповноваженим особам оригінали кредитних договорів та погашати за їх реквізитами свою заборгованість. Про це на своєму сайті повідомила фінансова компанія “Фагор” – власник кредитного портфелю банку “Михайлівський”, передає УНН.

Позичальникам банку “Михайлівський” порадили звертатися до НАБУ та поліції в разі неправомірних дії з боку ФГВФО

За даними компанії, взагалі жодна юридична особа, окрім ФК “Фагор” та її партнерів не має права стягувати з позичальників банку “Михайлівський” їх заборгованість, оскільки такі дії кваліфікуватимуться як незаконне привласнення коштів.

“Виключне право зараховувати погашення заборгованості за кредитами банку “Михайлівський” належить компанії “Фагор”, що неодноразово підтверджено судами, рішення яких вже набрало законної сили. Ознайомитися з рішенням суду, яке допомогло одному з позичальників банку “Михайлівський” розібратися у ситуації та переконатися у дезінформації з боку Фонду гарантування вкладів фізосіб, можна за посиланням. Наголошуємо, будь-які заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або його уповноважених осіб на ліквідацію банку “Михайлівський” про те, що кредитна заборгованість має сплачуватися за їх реквізитами, слід розцінювати виключно як суб’єктивну думку та намагання витягнути з позичальників кошти на свою користь”, - повідомили в ФК “Фагор”.

У компанії роз’яснили, що сплачуючи заборгованість на користь Фонду гарантування вкладів фізосіб або банку “Михайлівський”, де наразі керує уповноважена особа ФГВФО, погашення заборгованості не відбувається.

“У зв’язку із вищезазначеним застерігаємо від неправомірних вимог та пропозицій банку “Михайлівський”, Фонду гарантування вкладів фізосіб та/або залучених ними компаній щодо сплати платежів за кредитними договорами за реквізитами, відмінними від реквізитів ФК “Фагор” та його партнерів, в тому числі на умовах реструктуризації.

Немає жодного судового рішення, яке б підтверджувало, що банк “Михайлівський” чи Фонд гарантування мають права вимоги за кредитними договорами, права вимоги за якими набуті ФК “Фагор”.

Тому банк “Михайлівський” чи Фонд гарантування не мають права продавати чи передавати колекторським компаніям та іншим особам права вимоги за кредитними договорами. При виявленні таких випадків просимо інформувати компетентні органи та ФК "Фагор"за телефонами гарячої лінії.

У випадку звернення банку “Михайлівський”, Фонду гарантування вкладів фізосіб та/або залучених ними компаній до позичальників з вимогами про погашення заборгованості за реквізитами, відмінними від реквізитів ФК “Фагор” та його партнерів, та/або з вимогами про надання їм оригіналів кредитних договорів, просимо негайно звертатися до Національного антикорупційного бюро України та на гарячу лінію Національної поліції”, - наголосили в ФК “Фагор”.

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