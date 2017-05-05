Заемщикам банка "Михайловский" посоветовали обращаться в НАБУ и полицию в случае неправомерных действий со стороны ФГВФЛ

По данным компании, вообще ни одно юридическое лицо, кроме ФК "Фагор" и ее партнеров не имеет права взимать с заемщиков банка "Михайловский" их задолженность, поскольку такие действия будут квалифицироваться как незаконное присвоение средств.

"Исключительное право зачислять погашения задолженности по кредитам банка "Михайловский" принадлежит компании "Фагор", что неоднократно подтверждено судами, решения которых уже вступило в силу. Ознакомиться с решением суда, которое помогло одному из заемщиков банка "Михайловский" разобраться в ситуации и убедиться в дезинформации со стороны Фонда гарантирования вкладов физлиц, можно по ссылке. Подчеркиваем, любые заявления Фонда гарантирования вкладов физических лиц или его уполномоченных лиц на ликвидацию банка "Михайловский" о том, что кредитная задолженность должна выплачиваться за их реквизитами, следует расценивать исключительно как субъективное мнение и попытки вытянуть из заемщиков средства в свою пользу", - сообщили в ФК "Фагор".

В компании разъяснили, что платя задолженность в пользу Фонда гарантирования вкладов физлиц или банка "Михайловский", где сейчас руководит уполномоченное лицо ФГВФЛ, погашение задолженности не происходит.

"В связи с вышеупомянутым предостерегаем от неправомерных требований и предложений банка "Михайловский", Фонда гарантирования вкладов физлиц и/или привлеченных ими компаний по уплате платежей по кредитным договорам по реквизитам, отличающимися от реквизитов ФК "Фагор" и его партнеров, в том числе на условиях реструктуризации.

Нет ни одного судебного решения, которое бы подтверждало, что банк "Михайловский" или Фонд гарантирования имеют права требования по кредитным договорам, права требования по которым приобретенные ФК "Фагор".

Поэтому банк "Михайловский" или Фонд гарантирования не имеют права продавать или передавать коллекторским компаниям и другим лицам права требования по кредитным договорам. При обнаружении таких случаев просим информировать компетентные органы и ФК "Фагор" по телефонам горячей линии.

В случае обращения банка "Михайловский", Фонда гарантирования вкладов физлиц и/или привлеченных ими компаний к заемщикам с требованиями о погашении задолженности по реквизитам, отличающимися от реквизитов ФК "Фагор" и его партнеров, и/или с требованиями о предоставлении им оригиналов кредитных договоров, просим обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины и на горячую линию Национальной полиции", - отметили в ФК "Фагор".