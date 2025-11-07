Пожежа в готелі в Буковелі: рятувальники ліквідували загоряння
Київ • УНН
На Івано-Франківщині на території курортного комплексу "Буковель" ліквідовано пожежу будівлі готелю на площі близько 750 кв.м. Постраждалих немає, евакуйовано близько 70 осіб.
У селі Поляниця Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа в готелі, яку на на площі близько 750 кв.м ліквідували рятувальники. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
"На площі близько 750 кв.м ліквідована пожежа будівлі готелю в селі Поляниця. До ліквідації пожежі було залучено 58 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У селі Поляниця Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа в будівлі готелю. За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуйовано близько 70 осіб.