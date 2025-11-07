Пожежа в готелі в Буковелі: рятувальники ліквідували загоряння

ukenru
17:00 • 13535 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
15:49 • 20187 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:32 • 26422 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
14:58 • 26623 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 27605 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 19696 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 45703 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 36058 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 38740 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29696 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
15:32 • 26451 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 26652 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 27628 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 22505 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 45725 перегляди
Пожежа в готелі в Буковелі: рятувальники ліквідували загоряння

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

На Івано-Франківщині на території курортного комплексу "Буковель" ліквідовано пожежу будівлі готелю на площі близько 750 кв.м. Постраждалих немає, евакуйовано близько 70 осіб.

Пожежа в готелі в Буковелі: рятувальники ліквідували загоряння

У селі Поляниця Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа в готелі, яку на на площі близько 750 кв.м ліквідували рятувальники. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

"На площі близько 750 кв.м ліквідована пожежа будівлі готелю в селі Поляниця. До ліквідації пожежі було залучено 58 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У селі Поляниця Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа в будівлі готелю. За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуйовано близько 70 осіб.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Техніка
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна