Пожар в отеле в Буковеле: спасатели ликвидировали возгорание

ukenru
17:00 • 12724 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 19070 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 25340 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 25582 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 26771 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 19515 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 45066 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35940 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38647 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29632 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 26570 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 16397 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian7 ноября, 11:56 • 19503 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 21655 просмотра
В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"16:39 • 11355 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto17:09 • 5564 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo17:00 • 12724 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 16412 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 26583 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 36423 просмотра
YouTube

Пожар в отеле в Буковеле: спасатели ликвидировали возгорание

Киев • УНН

 • 924 просмотра

В Ивано-Франковской области на территории курортного комплекса "Буковель" ликвидирован пожар здания отеля на площади около 750 кв.м. Пострадавших нет, эвакуировано около 70 человек.

Пожар в отеле в Буковеле: спасатели ликвидировали возгорание

В селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в отеле, который на площади около 750 кв.м ликвидировали спасатели. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

"На площади около 750 кв.м ликвидирован пожар здания отеля в селе Поляница. К ликвидации пожара было привлечено 58 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним

В селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в здании отеля. По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировано около 70 человек.

Павел Башинский

