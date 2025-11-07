Пожар в отеле в Буковеле: спасатели ликвидировали возгорание

В селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в отеле, который на площади около 750 кв.м ликвидировали спасатели. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

"На площади около 750 кв.м ликвидирован пожар здания отеля в селе Поляница. К ликвидации пожара было привлечено 58 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним

В селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в здании отеля. По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировано около 70 человек.