Пожар в отеле в Буковеле: спасатели ликвидировали возгорание
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области на территории курортного комплекса "Буковель" ликвидирован пожар здания отеля на площади около 750 кв.м. Пострадавших нет, эвакуировано около 70 человек.
В селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в отеле, который на площади около 750 кв.м ликвидировали спасатели. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
"На площади около 750 кв.м ликвидирован пожар здания отеля в селе Поляница. К ликвидации пожара было привлечено 58 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Напомним
В селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в здании отеля. По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировано около 70 человек.