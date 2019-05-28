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Пожежа під час бунту в одеській колонії зачепила 400 кв. м

Пожежа під час бунту в одеській колонії зачепила 400 кв. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Під час бунту в одеській колонії № 51 напередодні вигоріло 400 кв. м площі, причина пожежі встановлюється. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

У відомстві нагадали, що пожежа на території виправної колонії № 51 на вулиці Люстдорфська дорога, 9 в Одесі виникла 27 травня о 10:37. Горіла адмінбудівля та будівля відомчої пожежної команди.

"О 13:44 пожежу ліквідовано на загальній площі 400 кв. м. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - вказали у ДСНС.

На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС в Одеській області.

Нагадаємо, за даними поліції, бунт в одеській колонії розпочали за вказівкою "злодіїв у законі".

За фактом подій в одеській колонії поліцією розпочато кримінальне провадження, у поліції заявляли, що готують ще одне провадження. ДБР розслідує службову недбалість.

Після заворушень в одеській колонії до медиків звернулися п’ятеро працівників установи.

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