Пожежа під час бунту в одеській колонії зачепила 400 кв. м
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Під час бунту в одеській колонії № 51 напередодні вигоріло 400 кв. м площі, причина пожежі встановлюється. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
У відомстві нагадали, що пожежа на території виправної колонії № 51 на вулиці Люстдорфська дорога, 9 в Одесі виникла 27 травня о 10:37. Горіла адмінбудівля та будівля відомчої пожежної команди.
"О 13:44 пожежу ліквідовано на загальній площі 400 кв. м. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - вказали у ДСНС.
На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС в Одеській області.
Нагадаємо, за даними поліції, бунт в одеській колонії розпочали за вказівкою "злодіїв у законі".
За фактом подій в одеській колонії поліцією розпочато кримінальне провадження, у поліції заявляли, що готують ще одне провадження. ДБР розслідує службову недбалість.
Після заворушень в одеській колонії до медиків звернулися п’ятеро працівників установи.