В Одесі сталася пожежа на території виправної колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В Одесі сталася пожежа на території південної виправній колонії № 51. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДСНС Одеської області.
"Є декілька осередків загоряння на території (виправній колонії № 51 – ред.) і пожежні ліквідують пожежу з безпечної відстані", - сказали у прес-службі.
Наразі підрозділи продовжують працювати.
Також радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що є троє постраждалих, яким надано медичну допомогу.
"Що стосується пожежі, є інформація, що згорів автомобіль на території колонії", - сказав Форостяк.
Нагадаємо, 26 травня у Києві сталася пожежа на території парку Муромець, що у Деснянському районі столиці.