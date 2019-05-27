В Одессе произошел пожар на территории исправительной колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Одессе произошел пожар на территории южной исправительной колонии № 51. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
"Есть несколько очагов возгорания на территории (исправительной колонии № 51 - ред.) и пожарные ликвидируют пожар с безопасного расстояния", - сказали в пресс-службе.
Сейчас подразделения продолжают работать.
Также советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что есть трое пострадавших, которым оказана медицинская помощь.
"В случае пожара, есть информация, что сгорел автомобиль на территории колонии", - сказал Форостяк.
Напомним, 26 мая в Киеве произошел пожар на территории парка Муромец, что в Деснянском районе столицы.