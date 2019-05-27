Під час заворушень в одеській колонії постраждали п’ятеро працівників установи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Під час заворушень в одеській колонії № 51 постраждали п’ятеро працівників виправної установи. Про це написав у Facebook начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет, передає УНН.
"За наявною інформацією встановлено, що поранених та загиблих серед засуджених немає. Серед працівників виправної установи є п'ять осіб, які звернулись до медичної установи", - зазначив Шайхет.
За його словами, втечі з-під варти в установі не допущено.
Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа на території південної виправної колонії № 51.
За фактом заворушення в одеській колонії відкрито провадження за ст. 392 КК України (Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань).
Як повідомляв УНН, поліція відкриє ще одне провадження за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу в одеській колонії № 51.