Бунт в одеській колонії: поліція відкриє ще одне провадження

"За результатами (огляду місця події – ред.) встановлено повне вигоряння приміщення чергової частини установи, задимлення інших прилеглих адміністративних будівель та знищення спеціалізованого пожежного автомобілю. Такі наслідки буде додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу)", - написав Шайхет.



Він додав, що за наявною інформацією встановлено, що поранених та загиблих серед засуджених немає. Серед працівників виправної установи є п'ять осіб, які звернулись до медичної установи.



За словами Шайхета, втечі з-під варти в установі не допущено.



Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа на території південної виправній колонії № 51.



Денисова зазначила, що наразі пожежу у господарських приміщеннях колонії локалізовано, завершується гасіння. На місці працює прокуратура та поліція.



Як повідомляв УНН, за фактом заворушення в одеській колонії № 51 відкрито провадження за ст. 392 КК України (Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань).