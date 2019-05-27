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Бунт в одеській колонії: поліція відкриє ще одне провадження

Бунт в одеській колонії: поліція відкриє ще одне провадження

Київ • УНН

 • 9826 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Поліція відкриє ще одне провадження за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу в одеській колонії № 51. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхат, передає УНН.

"За результатами (огляду місця події – ред.) встановлено повне вигоряння приміщення чергової частини установи, задимлення інших прилеглих адміністративних будівель та знищення спеціалізованого пожежного автомобілю. Такі наслідки буде додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу)", - написав Шайхет.

Він додав, що за наявною інформацією встановлено, що поранених та загиблих серед засуджених немає. Серед працівників виправної установи є п'ять осіб, які звернулись до медичної установи.

За словами Шайхета, втечі з-під варти в установі не допущено.

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа на території південної виправній колонії № 51. 

Денисова зазначила, що наразі пожежу у господарських приміщеннях колонії локалізовано, завершується гасіння. На місці працює прокуратура та поліція.

Як повідомляв УНН, за фактом заворушення в одеській колонії № 51 відкрито провадження за ст. 392 КК України (Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань).

Українські Національні Новини

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