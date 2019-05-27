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За фактом заворушення в одеській колонії відкрито провадження

За фактом заворушення в одеській колонії відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. За фактом подій на території виправної колонії в Одесі розпочато кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Так, для стабілізації ситуації, яка сьогодні склалася на території установи виконання покарань в Одесі, створено штаб у складі представників різних силових структур.

"На даний час ситуація повністю контрольована правоохоронцями. Зачинщики заворушення ізольовані, з ув’язненими ведуться перемовини", - прокоментували в поліції.

За попередньою інформацією, під час подій отримали ушкодження четверо працівників колонії, їм надали меддопомогу. Загиблих немає.

"Після локалізації пожежі, яка виникла в результаті займання автомобіля, розпочне роботу слідчо-оперативна група поліції", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа на території південної виправній колонії № 51.

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