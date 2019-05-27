По факту беспорядков в одесской колонии открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По факту событий на территории исправительной колонии в Одессе начато уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Так, для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур.
"В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры", - прокомментировали в полиции.
По предварительной информации, во время событий получили повреждения четверо работников колонии, им оказали медпомощь. Погибших нет.
"После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции", - отметили в полиции.
Напомним, в Одессе произошел пожар на территории южной исправительной колонии № 51.