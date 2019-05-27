Бунт в одесской колонии: полиция откроет еще одно производство

"По результатам (осмотра места происшествия - ред.) установлено полное выгорание помещение дежурной части учреждения, задымление других близлежащих административных зданий и уничтожение специализированного пожарного автомобиля. Такие последствия будет дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества , совершенное путем поджога)", - написал Шайхет.



Он добавил, что по имеющейся информации установлено, что раненых и погибших среди осужденных нет. Среди работников исправительного учреждения есть пять человек, которые обратились в медицинское учреждение.



По словам Шайхета, побега из-под стражи в учреждении не допущено.



Напомним, в Одессе произошел пожар на территории южной исправительной колонии № 51.



Денисова отметила, что сейчас пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение. На месте работает прокуратура и полиция.



Как сообщал УНН, по факту беспорядков в одесской колонии № 51 открыто производство по ст. 392 УК Украины (Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).