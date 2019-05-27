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Бунт в одесской колонии: полиция откроет еще одно производство

Бунт в одесской колонии: полиция откроет еще одно производство

Киев  •  УНН

 • 9825 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Полиция откроет еще одно производство по факту умышленного повреждения имущества путем поджога в одесской колонии № 51. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхат, передает УНН.

"По результатам (осмотра места происшествия - ред.) установлено полное выгорание помещение дежурной части учреждения, задымление других близлежащих административных зданий и уничтожение специализированного пожарного автомобиля. Такие последствия будет дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества , совершенное путем поджога)", - написал Шайхет.

Он добавил, что по имеющейся информации установлено, что раненых и погибших среди осужденных нет. Среди работников исправительного учреждения есть пять человек, которые обратились в медицинское учреждение.

По словам Шайхета, побега из-под стражи в учреждении не допущено.

Напомним, в Одессе произошел пожар на территории южной исправительной колонии № 51.

Денисова отметила, что сейчас пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение. На месте работает прокуратура и полиция.

Как сообщал УНН, по факту беспорядков в одесской колонии № 51 открыто производство по ст. 392 УК Украины (Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).

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