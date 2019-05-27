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Во время беспорядков в одесской колонии пострадали пять работников учреждения

Во время беспорядков в одесской колонии пострадали пять работников учреждения

Киев  •  УНН

 • 10939 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Во время беспорядков в одесской колонии № 51 пострадали пять работников исправительного учреждения. Об этом написал в Facebook начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет, передает УНН.

"По имеющейся информации установлено, что раненых и погибших среди осужденных нет. Среди работников исправительного учреждения является пять человек, которые обратились в медицинское учреждение", - отметил Шайхет.

По его словам, побеги из-под стражи в учреждении не допущено.

Напомним, в Одессе произошел пожар на территории южной исправительной колонии № 51.

По факту беспорядков в одесской колонии открыто производство по ст. 392 УК Украины (Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).

Как сообщал УНН, полиция откроет еще одно производство по факту умышленного повреждения имущества путем поджога в одесской колонии № 51.

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