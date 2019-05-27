Во время беспорядков в одесской колонии пострадали пять работников учреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Во время беспорядков в одесской колонии № 51 пострадали пять работников исправительного учреждения. Об этом написал в Facebook начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет, передает УНН.
"По имеющейся информации установлено, что раненых и погибших среди осужденных нет. Среди работников исправительного учреждения является пять человек, которые обратились в медицинское учреждение", - отметил Шайхет.
По его словам, побеги из-под стражи в учреждении не допущено.
Напомним, в Одессе произошел пожар на территории южной исправительной колонии № 51.
По факту беспорядков в одесской колонии открыто производство по ст. 392 УК Украины (Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).
Как сообщал УНН, полиция откроет еще одно производство по факту умышленного повреждения имущества путем поджога в одесской колонии № 51.