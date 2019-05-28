Пожар во время бунта в одесской колонии задел 400 кв. м
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Во время бунта в одесской колонии № 51 накануне выгорело 400 кв. м площади, причина пожара устанавливается. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В ведомстве напомнили, что пожар на территории исправительной колонии № 51 на улице Люстдорфская дорога, 9 в Одессе возник 27 мая в 10:37. Горели админздание и здание ведомственной пожарной команды.
"В 13:44 пожар ликвидирован на общей площади 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - указали в ГСЧС.
На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Одесской области.
Напомним, по данным полиции, бунт в одесской колонии начали по указанию "воров в законе".
По факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство, в полиции заявляли, что готовят еще одно производство. ГБР расследует служебную халатность.
После беспорядков в одесской колонии к медикам обратились пятеро работников учреждения.