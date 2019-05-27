Бунт в одеській колонії: ДБР розслідує службову недбалість
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаїв, розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості працівників державної установи “Південна виправна колонія № 51” в місті Одесі, передає УНН із посиланням на прес-службу ДБР.
За попередньою інформацією, причиною бунту стали неналежні умови утримання засуджених та жахлива якість продуктів харчування. Про це неодноразово повідомлялось адміністрації колонії, проте жодної реакції для покращення їх проживання утримувані не побачили, йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, такі дії призвели до того, що на території колонії відбувся бунт засуджених у результаті якого розпочалася пожежа. Вогнем було пошкоджено будівлю установи виконання покарань, пожежну техніку та інше майно.
У діях працівників “Південної виправної колонії № 51” та інших працівників правоохоронних органів слідчі ДБР вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа на території південної виправній колонії № 51.
Пізніше з'ясувалось, що поліції вдалося зупинити заколот в одеській колонії, який розпочали за вказівкою "злодіїв у законі".
Як повідомляв УНН, за фактом заворушення в одеській колонії № 51 відкрито провадження за ст. 392 КК України (Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань).