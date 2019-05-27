Бунт в одесской колонии: ГБР расследует служебную халатность
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Николаев, начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения "Южная исправительная колония № 51" в городе Одессе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания. Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели, говорится в сообщении.
По данным ГБР, такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных в результате которого начался пожар. Огнем было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарную технику и другое имущество.
В действиях работников "Южной исправительной колонии № 51" и других работников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, в Одессе произошел пожар на территории южной исправительной колонии № 51.
Позже выяснилось, что полиции удалось остановить мятеж в одесской колонии, который начали по указанию "воров в законе".
Как сообщал УНН, по факту беспорядков в одесской колонии № 51 открыто производство по ст. 392 УК Украины (Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).