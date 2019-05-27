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Поліція: бунт в одеській колонії розпочали за вказівкою "злодіїв у законі"

Поліція: бунт в одеській колонії розпочали за вказівкою "злодіїв у законі"

Київ • УНН

 • 10297 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Поліції вдалося зупинити заколот в одеській колонії №51, який розпочали за вказівкою "злодіїв у законі". Про це заявив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Сьогодні в Одесі за вказівкою "злодіїв в законі" у виправній установі засуджені здійснили спробу захоплення адмінбудівлі та зробили підпал. Мета - дестабілізувати ситуацію, але завдяки грамотним діям працівників ДКВС та Національної поліції України їм цього не вдалося зробити. А ось "злодіям в законі" жити в нашій країні буде ще важче", - заявив він.

Нагадаємо, за фактом подій в одеській колонії поліцією розпочато кримінальне провадження.

В офісі Омбудсмена вказали, що попередньо причиною бунту встановлено обшуки, які проводили у засуджених.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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