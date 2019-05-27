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Бунт в одеській колонії: названо попередню причину

Бунт в одеській колонії: названо попередню причину

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова оприлюднила на своїй сторінці у Facebook попередню причину заворушень у одеській колонії, передає УНН

"З’ясовую інформацію щодо бунту ув’язнених та пожежі у Південній виправній колонії № 51 в Одесі. Для цього мій представник у південних областях Олександр Остапенко терміново виїхав на місце події. Попередньо причиною бунту встановлено обшуки, які проводили у засуджених", - написала Денісова.

Вона додала, що заручниками бунтарів стали три медпрацівника та три охоронця, які перебували в локальних зонах колонії, їх вже звільнено.

"Наразі ситуація під контролем поліції, засуджені розійшлися в локальні сектори. За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав. З колонії вивезли п’ятьох порушників режиму. Інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтверджується", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, за фактом заворушення в одеській колонії відкрито провадження.

Денисова зазначила, що наразі пожежу у господарських приміщеннях колонії локалізовано, завершується гасіння. На місці працює прокуратура та поліція.

Як повідомляв УНН, в Одесі сталася пожежа на території південної виправній колонії № 51.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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