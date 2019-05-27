Бунт в одесской колонии: названа предварительная причина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обнародовала на своей странице в Facebook предварительную причину беспорядков в одесской колонии, передает УНН.
"Выясняю информацию по поводу бунта заключенных и пожара в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе. Для этого мой представитель в южных областях Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия. Предварительно причиной бунта установлено обыски, которые проводили у осужденных", - написала Денисова.
Она добавила, что заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии, их уже освободили.
"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные секторы. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о беглых из колонии или убитых не подтверждается", - добавила омбудсмен.
Напомним, по факту беспорядков в одесской колонии открыто уголовное производство.
Денисова отметила, что сейчас пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение. На месте работает прокуратура и полиция.
Как сообщал УНН, в Одессе произошел пожар на территории южной исправительной колонии № 51.