Поворозник заявив, що його звільнено з посади першого заступника голови КМДА
Київ • УНН
Микола Поворозник повідомив про свій останній день на посаді першого заступника голови КМДА, яку він обіймав майже 8 років. При цьому відповідних розпоряджень про його звільнення наразі не було оприлюднено.
Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що його звільнено з посади. Про це Поворозник написав у Facebook, передає УНН.
Сьогодні мій останній день на посаді першого заступника голови КМДА, якій я присвятив майже 8 років свого життя (...) Водночас дякую кожному і кожній, хто самовіддано працює на благо міста, щоденно вкладає душу, знання і вміння у розвиток столиці
Додамо
Відповідно до закону "Про столицю України - місто-герой Київ", перший заступник та заступники голови КМДА, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад мером Києва за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом міністрів України.
Наразі відповідних розпоряджень не було оприлюднено.
Нагадаємо
Заступник начальника Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник був відсторонений від посади, яку він займав з 21 грудня 2017 року.