Поворозник заявил, что он уволен с должности первого заместителя главы КГГА
Киев • УНН
Николай Поворозник сообщил о своем последнем дне на посту первого заместителя главы КГГА, который он занимал почти 8 лет. При этом соответствующих распоряжений о его увольнении пока не было обнародовано.
Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что он уволен с должности. Об этом Поворозник написал в Facebook, передает УНН.
Сегодня мой последний день в должности первого заместителя председателя КГГА, которой я посвятил почти 8 лет своей жизни (...) В то же время благодарю каждого и каждую, кто самоотверженно работает на благо города, ежедневно вкладывает душу, знания и умения в развитие столицы
Добавим
В соответствии с законом "О столице Украины - городе-герое Киеве", первый заместитель и заместители председателя КГГА, полномочия которых касаются сферы исполнительной власти, назначаются на должности и освобождаются от должностей мэром Киева по согласованию соответственно с Президентом Украины и Кабинетом министров Украины.
Сейчас соответствующих распоряжений не было обнародовано.
Напомним
Заместитель начальника Киевской городской военной администрации Николай Поворозник был отстранен от должности, которую он занимал с 21 декабря 2017 года.