Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Кривий Ріг, у місті повідомили про чутні звуки вибухів
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Кривий Ріг, у місті повідомили про чутні звуки вибухів.
Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Кривий Ріг, у місті повідомили про чутні звуки вибухів, пише УНН.
Деталі
"Швидкісна ціль на Кривий Ріг!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - повідомило згодом "Суспільне".
У частині областей, у тому числі Дніпропетровській, - повітряна тривога.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль з Харківщини у напрямку Дніпропетровщини21.06.24, 14:10 • 27847 переглядiв