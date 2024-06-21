Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Кривой Рог, в городе сообщили о слышимых звуках взрывов, пишет УНН.

Детали

"Скоростная цель на Кривой Рог!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщило позже "Суспільне".

В части областей, в том числе Днепропетровской, - воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели с Харьковской области в направлении Днепропетровской