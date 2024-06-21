Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели с Харьковской области в направлении Днепропетровской области, пишет УНН.

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"Скоростная цель с Харьковщины в направлении Днепропетровщины!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

По всей Украине тем временем - воздушная тревога. "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - отметили ранее в ВС ВСУ.

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