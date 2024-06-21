Киев • УНН
Была обнаружена высокоскоростная цель, двигавшаяся из Харьковской области в направлении Днепропетровской, объявлена воздушная тревога по всей Украине из-за потенциальной ракетной опасности.
Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели с Харьковской области в направлении Днепропетровской области, пишет УНН.
Детали
"Скоростная цель с Харьковщины в направлении Днепропетровщины!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
По всей Украине тем временем - воздушная тревога. "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - отметили ранее в ВС ВСУ.
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