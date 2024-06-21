Киев • УНН
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сегодня на фронте произошло 64 боевых столкновения, при этом наибольшую активность противник проявляет на Покровском направлении.
На фронте сегодня произошло уже 64 боестолкновения, наиболее активным враг продолжает оставаться на Покровском направлении, также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 13 часов 21 июня, пишет УНН.
Детали
"Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого столкновения достигло 64. Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском направлении", - указали в Генштабе.
Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении оккупанты применяли КАБы с направления Белгорода (рф) по районам Липцев, Зеленого и Нескучного.
На Купянском направлении общее количество атак врага – восемь, из них – две, в районе Синьковки, еще продолжаются.
На Лиманском направлении боестолкновения идут в районах Серебрянского леса и Невского. Сейчас уже четыре раза оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.
Продолжаются бои в районе Верхнекаменского на Северском направлении. Сейчас это уже восьмая попытка атаковать на направлении, предыдущие - отбиты.
Также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районах Калиновки и Часов Яра. В общем, враг пытался продвинуться на этом направлении уже восемь раз, из них три боестолкновения еще продолжаются.
Сейчас наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Воздвиженка, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское – районы, в которых сейчас отражаются атаки россиян. Всего на направлении сейчас количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 25.
На Кураховском направлении в настоящее время активных штурмовых действий противник не проводит. Атаки в районах Константиновки и Прасковьевки отражены.
На остальных направлениях обстановка, как указано, - без особых изменений.
Около 8 ударных бригад рф противостоят Силам обороны на Покровском и Кураховском направлениях - Волошин20 июня 2024, 10:45 • 20055 просмотров