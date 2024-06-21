На фронте сегодня произошло уже 64 боестолкновения, наиболее активным враг продолжает оставаться на Покровском направлении, также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 13 часов 21 июня, пишет УНН.

Детали

"Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого столкновения достигло 64. Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском направлении", - указали в Генштабе.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении оккупанты применяли КАБы с направления Белгорода (рф) по районам Липцев, Зеленого и Нескучного.

На Купянском направлении общее количество атак врага – восемь, из них – две, в районе Синьковки, еще продолжаются.

На Лиманском направлении боестолкновения идут в районах Серебрянского леса и Невского. Сейчас уже четыре раза оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.

Продолжаются бои в районе Верхнекаменского на Северском направлении. Сейчас это уже восьмая попытка атаковать на направлении, предыдущие - отбиты.

Также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районах Калиновки и Часов Яра. В общем, враг пытался продвинуться на этом направлении уже восемь раз, из них три боестолкновения еще продолжаются.

Сейчас наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Воздвиженка, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское – районы, в которых сейчас отражаются атаки россиян. Всего на направлении сейчас количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 25.

На Кураховском направлении в настоящее время активных штурмовых действий противник не проводит. Атаки в районах Константиновки и Прасковьевки отражены.

На остальных направлениях обстановка, как указано, - без особых изменений.

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