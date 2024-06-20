На Покровском и Кураховском направлениях против украинских войск противостоят около 8 ударных бригад россии. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

На направлениях Покровском и Кураховском против наших войск противостоят где-то около 8 ударных бригад рф, поэтому такие жестокие бои на этих направлениях продолжаются не одну неделю, а уже несколько месяцев, и в течение всего этого времени наши защитники мужественно сдерживают продвижение врага вперед - рассказал Волошин.

На вопрос, подтянули ли россияне на Покровское направление резервы, Волошин ответил: "Сейчас о резервах не столь известно, однако те подразделения, которые Силы обороны разбили, то российская армия пытается их доукомплектовывать мобилизованными, или бывшими заключенными".

Дополнение

Сегодня, по состоянию на 10:00 20 июня, на фронте произошло 47 боевых столкновений. Особенно активным враг остается на Покровском направлении, где с начала суток совершил 12 попыток прорвать оборону ВСУ.