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На Покровському напрямку ситуація напружена, Сили оборони намагаються виснажити окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 25951 перегляди

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів. З початку доби росіяни зробили 12 спроб прорвати українську оборону.

На Покровському напрямку ситуація напружена, Сили оборони намагаються виснажити окупантів - Генштаб

Сьогодні, станом на 10:00 20 червня, на фронті відбулося 47 бойових зіткнень. Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку, де з початку доби здійснив 12 спроб прорвати оборону ЗСУ. Ситуація напружена, повідомили у Генеральному Штабі, передає УНН

Деталі 

За даними Генштабу, загарбники з початку доби здійснили 523 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Куп’янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Роздолівки. А чотири спроби загарбників просунутись уперед наші воїни біля цього населеного пункту вже відбили. Втрати противника уточнюються.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського і Андріївки відбито, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Російський агресор успіху не має.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку.  Вже з початку доби здійснив 12 спроб прорвати нашу оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них десять іще триває. 

Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів

- розповіли в Генштабі.

Вчорашня активність загарбників на напрямку призвела до втрати ними 245 осіб вбитими та пораненими. Знищено одну ББМ, артсистему та автомобіль. Пошкоджено дві бойові броньовані машини, чотири гармати та два авто ворога.

На Курахівському напрямку тривають сім атак загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку ворог намагається просунутися з району Водяного. Наші підрозділи стримують ворога вогнем.

На решті напрямків активних наступальних дій окупанти не проводили, додали у Генштабі.

Генштаб: на фронті за добу сталося 158 боєзіткнень, Сили оборони уразили один важливий об’єкт ворога20.06.24, 10:44 • 23675 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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