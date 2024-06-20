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На Покровском направлении ситуация напряженная, Силы обороны пытаются истощить оккупантов - Генштаб

На Покровском направлении ситуация напряженная, Силы обороны пытаются истощить оккупантов - Генштаб

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 08:00  •  14752 просмотра

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Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов. С начала суток россияне предприняли 12 попыток прорвать украинскую оборону.

Сегодня, по состоянию на 10: 00 20 июня, на фронте произошло 47 боевых столкновений. Особенно активным враг остается на Покровском направлении, где с начала суток совершил 12 попыток прорвать оборону ВСУ. Ситуация напряженная, сообщили в Генеральном штабе, передает УНН

Детали 

По данным Генштаба, захватчики с начала суток совершили 523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Купянском направлении продолжаются 5 штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага вблизи Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении происходит бой в районе Раздоловки. А четыре попытки захватчиков продвинуться вперед наши воины возле этого населенного пункта уже отбили. Потери противника уточняются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений. Три атаки вблизи Ивановского и Андреевки отражены, идут боевые действия в районах Клещиевки и Калиновки. Российский агрессор успеха не имеет.

Враг активизировался на Торецком направлении – сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой.

Особенно активным противник остается на Покровском направлении.  уже с начала суток совершил 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки первой и Тоненького. Из них десять еще продолжается. 

Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов

- рассказали в Генштабе.

Вчерашняя активность захватчиков на направлении привела к потере ими 245 человек убитыми и ранеными. Уничтожена одна ББМ, артсистема и автомобиль. Повреждены две боевые бронированные машины, четыре пушки и два авто врага.

На Кураховском направлении продолжаются семь атак захватчиков в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Прасковеевки. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении враг пытается продвинуться из района Водяного. Наши подразделения сдерживают врага огнем.

На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили, добавили в Генштабе.

Генштаб: на фронте за сутки произошло 158 боестолкновений, Силы обороны уразили один важный объект врага20 июня 2024, 07:44 • 18460 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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