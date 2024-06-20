На Покровском направлении ситуация напряженная, Силы обороны пытаются истощить оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов. С начала суток россияне предприняли 12 попыток прорвать украинскую оборону.
Сегодня, по состоянию на 10: 00 20 июня, на фронте произошло 47 боевых столкновений. Особенно активным враг остается на Покровском направлении, где с начала суток совершил 12 попыток прорвать оборону ВСУ. Ситуация напряженная, сообщили в Генеральном штабе, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, захватчики с начала суток совершили 523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Купянском направлении продолжаются 5 штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага вблизи Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируемая.
На Северском направлении происходит бой в районе Раздоловки. А четыре попытки захватчиков продвинуться вперед наши воины возле этого населенного пункта уже отбили. Потери противника уточняются.
На Краматорском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений. Три атаки вблизи Ивановского и Андреевки отражены, идут боевые действия в районах Клещиевки и Калиновки. Российский агрессор успеха не имеет.
Враг активизировался на Торецком направлении – сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой.
Особенно активным противник остается на Покровском направлении. уже с начала суток совершил 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки первой и Тоненького. Из них десять еще продолжается.
Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов
Вчерашняя активность захватчиков на направлении привела к потере ими 245 человек убитыми и ранеными. Уничтожена одна ББМ, артсистема и автомобиль. Повреждены две боевые бронированные машины, четыре пушки и два авто врага.
На Кураховском направлении продолжаются семь атак захватчиков в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Прасковеевки. Ситуация под контролем Сил обороны.
На Времовском направлении враг пытается продвинуться из района Водяного. Наши подразделения сдерживают врага огнем.
На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили, добавили в Генштабе.
Генштаб: на фронте за сутки произошло 158 боестолкновений, Силы обороны уразили один важный объект врага20 июня 2024, 07:44 • 18460 просмотров