За минувшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений. Сил обороны уразили, в частности, 12 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и один важный объект противника. Об этом говорится в сводке Генштаба за 10:00 20 июня, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, в течение суток на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. По уточненной информации, за минувшие сутки враг в целом нанес по позициям наших войск и населенных пунктах три ракетных удара, с применением 3 ракет, 53 авиационных удара (в частности, сбросил 76 Кабов), совершил более 4000 обстрелов, 89 из них - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны уразили 12 районов сосредоточения личного состава, четыре артиллерийских средства, три средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.

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