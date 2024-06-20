Генштаб: на фронті за добу сталося 158 боєзіткнень, Сили оборони уразили один важливий об’єкт ворога
Київ • УНН
За минулу добу на фронті сталося 158 бойових зіткнень, і Сили оборони завдали ударів по 12 районам зосередження особового складу, 3 системам протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційної станції і одному важливому об'єкту противника.
За минулу добу на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Сил оборони уразили, зокрема, 12 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію і один важливий об’єкт противника. Про це йдеться у зведенні Генштабу за 10:00 20 червня, передає УНН.
Деталі
За даними Генштабу, протягом доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог загалом завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 53 авіаційних удари (зокрема, скинув 76 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 89 із них - з реактивних систем залпового вогню.
За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, чотири артилерійських засоби, три засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт противника.
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