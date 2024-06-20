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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Генштаб: на фронті за добу сталося 158 боєзіткнень, Сили оборони уразили один важливий об’єкт ворога

Київ • УНН

 • 23675 перегляди

За минулу добу на фронті сталося 158 бойових зіткнень, і Сили оборони завдали ударів по 12 районам зосередження особового складу, 3 системам протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційної станції і одному важливому об'єкту противника.

Генштаб: на фронті за добу сталося 158 боєзіткнень, Сили оборони уразили один важливий об’єкт ворога

За минулу добу на фронті відбулося 158  бойових зіткнень. Сил оборони уразили, зокрема, 12 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію і один важливий об’єкт противника. Про це йдеться у зведенні Генштабу за 10:00 20 червня, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, протягом доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог загалом завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 53 авіаційних удари (зокрема, скинув 76 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 89 із них - з реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, чотири артилерійських засоби, три засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт противника.

Ще плюс 1170 окупантів і 18 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога20.06.24, 07:33 • 35805 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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