Близько 8 ударних бригад рф протистоять Силам оборони на Покровському та Курахівському напрямках - Волошин
Київ • УНН
На Покровському та Курахівському напрямках українським військам протистоять близько 8 російських ударних бригад.
На Покровському та Курахівському напрямках проти українських військ протистоять близько 8 ударних бригад росії. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
На напрямках Покровському та Курахівському проти наших військ протистоять десь близько 8 ударних бригад рф, тому такі жорстокі бої на цих напрямках тривають не один тиждень, а вже декілька місяців, і впродовж всього цього часу наші захисники мужньо стримують просування ворога вперед
На запитання, чи підтягнули росіяни на Покровський напрямок резерви, Волошин відповів: "Наразі про резерви не настільки відомо, однак ті підрозділи, які Сили оборони розбили, то російська армія намагається їх доукомплектовувати мобілізованими, або колишніми ув'язненими".
Доповнення
Сьогодні, станом на 10:00 20 червня, на фронті відбулося 47 бойових зіткнень. Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку, де з початку доби здійснив 12 спроб прорвати оборону ЗСУ.