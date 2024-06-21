Генштаб: ворог найактивніший на Покровському напрямку, проявляє активність на Краматорському
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, сьогодні на фронті сталося 64 бойові зіткнення, при цьому найбільшу активність противник проявляє на Покровському напрямку.
На фронті сьогодні сталося вже 64 боєзіткнення, найбільш активним ворог продовжує залишатися на Покровському напрямку, також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 13 годину 21 червня, пише УНН.
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"Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 64. Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку", - вказали у Генштабі.
Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:
На Харківському напрямку окупанти застосовували КАБи з напрямку Бєлгорода (рф) по районах Липців, Зеленого та Нескучного.
На Куп'янському напрямку загальна кількість атак ворога – вісім, з них – дві, в районі Синьківки, ще тривають.
На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районах Серебрянського лісу та Невського. Наразі уже чотири рази окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.
Тривають бої в районі Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Наразі це вже восьма спроба атакувати на напрямку, попередні - відбиті.
Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районах Калинівки та Часового Яру. Загалом, ворог намагався просунутися на цьому напрямку вже вісім разів, з них три боєзіткнення іще тривають.
Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське – райони, у яких наразі відбиваються атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 25.
На Курахівському напрямку на цей час активних штурмових дій противник не проводить. Атаки в районах Костянтинівки та Парасковіївки відбито.
На решті напрямків обстановка, як вказано, - без особливих змін.
Близько 8 ударних бригад рф протистоять Силам оборони на Покровському та Курахівському напрямках - Волошин20.06.24, 13:45 • 20651 перегляд