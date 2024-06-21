Генштаб: ворог найактивніший на Покровському напрямку, проявляє активність на Краматорському

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61813 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 150352 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 145144 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121863 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132526 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84830 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93036 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98711 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89664 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220837 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 20264 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20032 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43194 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16497 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22192 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 145143 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220837 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370883 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306734 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 422 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10793 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30903 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27791 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121861 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Генштаб: ворог найактивніший на Покровському напрямку, проявляє активність на Краматорському

Київ • УНН

 • 25219 перегляди

За даними Генерального штабу Збройних сил України, сьогодні на фронті сталося 64 бойові зіткнення, при цьому найбільшу активність противник проявляє на Покровському напрямку.

Генштаб: ворог найактивніший на Покровському напрямку, проявляє активність на Краматорському

На фронті сьогодні сталося вже 64 боєзіткнення, найбільш активним ворог продовжує залишатися на Покровському напрямку, також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 13 годину 21 червня, пише УНН.

Деталі

"Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 64. Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку", - вказали у Генштабі.

Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку окупанти застосовували КАБи з напрямку Бєлгорода (рф) по районах Липців, Зеленого та Нескучного.

На Куп'янському напрямку загальна кількість атак ворога – вісім, з них – дві, в районі Синьківки, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районах Серебрянського лісу та Невського. Наразі уже чотири рази окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

Тривають бої в районі Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Наразі це вже восьма спроба атакувати на напрямку, попередні - відбиті.

Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районах Калинівки та Часового Яру. Загалом, ворог намагався просунутися на цьому напрямку вже вісім разів, з них три боєзіткнення іще тривають.

Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське – райони, у яких наразі відбиваються атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 25.

На Курахівському напрямку на цей час активних штурмових дій противник не проводить. Атаки в районах Костянтинівки та Парасковіївки відбито.

На решті напрямків обстановка, як вказано, - без особливих змін.

Близько 8 ударних бригад рф протистоять Силам оборони на  Покровському та Курахівському напрямках - Волошин20.06.24, 13:45 • 20651 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Збройні сили України
Курахове
Краматорськ
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44