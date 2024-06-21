Повітряні сили попередили про швидкісну ціль з Харківщини у напрямку Дніпропетровщини
Київ • УНН
Була виявлена високошвидкісна ціль, що рухалася з Харківської області в напрямку Дніпропетровської, оголошено повітряну тривогу по всій Україні через потенційну ракетну небезпеку.
Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль з Харківщини у напрямку Дніпропетровщини, пише УНН.
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"Швидкісна ціль з Харківщини у напрямку Дніпропетровщини!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
По всій Україні тим часом - повітряна тривога. "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - зазначили раніше у ПС ЗСУ.
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