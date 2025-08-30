Повернення росії заморожених активів неможливо уявити без репарацій: Каллас анонсувала розгляд стратегії ЄС

$41.260.00
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 39491 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 160737 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 135758 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 84015 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 92940 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 58025 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 116309 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75434 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71713 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 165313 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді30 серпня, 01:23 • 13556 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО02:05 • 12837 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні02:50 • 13862 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 04:55 • 3998 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ06:01 • 7956 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 107246 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 112539 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 160727 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 135755 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 116307 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Державний кордон України
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 39763 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 176211 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 203774 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 204563 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 189128 перегляди
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
MIM-104 Patriot
Свіфт
Falcon 9

Повернення росії заморожених активів неможливо уявити без репарацій: Каллас анонсувала розгляд стратегії ЄС

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що повернення заморожених російських активів можливе лише за умови виплати репарацій. Це питання обговорюватиметься на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Копенгагені.

Повернення росії заморожених активів неможливо уявити без репарацій: Каллас анонсувала розгляд стратегії ЄС

Неможливо уявити повернення росії заморожених російських активів у разі припинення вогню чи мирної угоди, якщо вона не виплатить репарації, заявила у суботу голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн блоку у Копенгагені в Данії, пише УНН.

Вона вказала, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС проходить у форматі Gymnich. "Ми маємо багато тем, хоча це неформальна зустріч, тому ми фактично не ухвалюємо рішень", - зазначила Верховний представник ЄС.

"Тож спочатку ми обговоримо війну росії проти України - що ще ми можемо зробити? Ми бачимо, що росія не хоче миру, хоча робляться значні дипломатичні зусилля, щоб посадити Зеленського та росію за стіл переговорів", - вказала вона.

Потім у зв'язку з цим, оскільки це питання постійно порушується, ми докладно розглянемо питання заморожених активів. Є свої плюси та мінуси. У цьому питанні є певні делікатні моменти, але нам дійсно потрібне аргументоване обговорення цього питання - які ризики? Тому що нам потрібна стратегія виходу. Ми не можемо собі уявити, що у разі припинення вогню чи мирної угоди ці активи буде повернуто росії, якщо вона не виплатить репарації

- зазначила Каллас.

ЄС наближається до використання €200 млрд заморожених активів рф для України - Politico29.08.25, 08:47 • 3256 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Кая Каллас
Копенгаген
Європейський Союз
Данія
Володимир Зеленський
Україна