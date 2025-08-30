Повернення росії заморожених активів неможливо уявити без репарацій: Каллас анонсувала розгляд стратегії ЄС

Неможливо уявити повернення росії заморожених російських активів у разі припинення вогню чи мирної угоди, якщо вона не виплатить репарації, заявила у суботу голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн блоку у Копенгагені в Данії, пише УНН.

Вона вказала, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС проходить у форматі Gymnich. "Ми маємо багато тем, хоча це неформальна зустріч, тому ми фактично не ухвалюємо рішень", - зазначила Верховний представник ЄС.

"Тож спочатку ми обговоримо війну росії проти України - що ще ми можемо зробити? Ми бачимо, що росія не хоче миру, хоча робляться значні дипломатичні зусилля, щоб посадити Зеленського та росію за стіл переговорів", - вказала вона.

Потім у зв'язку з цим, оскільки це питання постійно порушується, ми докладно розглянемо питання заморожених активів. Є свої плюси та мінуси. У цьому питанні є певні делікатні моменти, але нам дійсно потрібне аргументоване обговорення цього питання - які ризики? Тому що нам потрібна стратегія виходу. Ми не можемо собі уявити, що у разі припинення вогню чи мирної угоди ці активи буде повернуто росії, якщо вона не виплатить репарації