Возвращение России замороженных активов немыслимо без репараций: Каллас анонсировала рассмотрение стратегии ЕС
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что возвращение замороженных российских активов возможно только при условии выплаты репараций. Этот вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел в Копенгагене.
«Невозможно представить возвращение России замороженных российских активов в случае прекращения огня или мирного соглашения, если она не выплатит репарации», — заявила в субботу глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу министров иностранных дел стран блока в Копенгагене, Дания, пишет УНН.
Она указала, что встреча министров иностранных дел ЕС проходит в формате Gymnich. "У нас много тем, хотя это неформальная встреча, поэтому мы фактически не принимаем решений", - отметила Верховный представитель ЕС.
"Так что сначала мы обсудим войну России против Украины - что еще мы можем сделать? Мы видим, что Россия не хочет мира, хотя предпринимаются значительные дипломатические усилия, чтобы посадить Зеленского и Россию за стол переговоров", - указала она.
Затем в связи с этим, поскольку этот вопрос постоянно поднимается, мы подробно рассмотрим вопрос замороженных активов. Есть свои плюсы и минусы. В этом вопросе есть определенные деликатные моменты, но нам действительно нужно аргументированное обсуждение этого вопроса - какие риски? Потому что нам нужна стратегия выхода. Мы не можем себе представить, что в случае прекращения огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации
ЕС приближается к использованию €200 млрд замороженных активов рф для Украины - Politico29.08.25, 08:47 • 3256 просмотров