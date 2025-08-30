Возвращение России замороженных активов немыслимо без репараций: Каллас анонсировала рассмотрение стратегии ЕС

«Невозможно представить возвращение России замороженных российских активов в случае прекращения огня или мирного соглашения, если она не выплатит репарации», — заявила в субботу глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу министров иностранных дел стран блока в Копенгагене, Дания, пишет УНН.

Она указала, что встреча министров иностранных дел ЕС проходит в формате Gymnich. "У нас много тем, хотя это неформальная встреча, поэтому мы фактически не принимаем решений", - отметила Верховный представитель ЕС.

"Так что сначала мы обсудим войну России против Украины - что еще мы можем сделать? Мы видим, что Россия не хочет мира, хотя предпринимаются значительные дипломатические усилия, чтобы посадить Зеленского и Россию за стол переговоров", - указала она.

Затем в связи с этим, поскольку этот вопрос постоянно поднимается, мы подробно рассмотрим вопрос замороженных активов. Есть свои плюсы и минусы. В этом вопросе есть определенные деликатные моменты, но нам действительно нужно аргументированное обсуждение этого вопроса - какие риски? Потому что нам нужна стратегия выхода. Мы не можем себе представить, что в случае прекращения огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации