Возвращение России замороженных активов немыслимо без репараций: Каллас анонсировала рассмотрение стратегии ЕС

Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 39515 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 160791 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 135797 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 84039 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 92959 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 58031 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 116332 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75437 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 71718 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 165316 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде30 августа, 01:23
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО02:05
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине02:50
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов04:55
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ06:01
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto

Эксклюзив

29 августа, 12:17
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 135797 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Государственная граница Украины
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto27 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
Старлинк
«Калибр» (семейство ракет)
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Сокол 9

Возвращение России замороженных активов немыслимо без репараций: Каллас анонсировала рассмотрение стратегии ЕС

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что возвращение замороженных российских активов возможно только при условии выплаты репараций. Этот вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел в Копенгагене.

Возвращение России замороженных активов немыслимо без репараций: Каллас анонсировала рассмотрение стратегии ЕС

«Невозможно представить возвращение России замороженных российских активов в случае прекращения огня или мирного соглашения, если она не выплатит репарации», — заявила в субботу глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу министров иностранных дел стран блока в Копенгагене, Дания, пишет УНН.

Она указала, что встреча министров иностранных дел ЕС проходит в формате Gymnich. "У нас много тем, хотя это неформальная встреча, поэтому мы фактически не принимаем решений", - отметила Верховный представитель ЕС.

"Так что сначала мы обсудим войну России против Украины - что еще мы можем сделать? Мы видим, что Россия не хочет мира, хотя предпринимаются значительные дипломатические усилия, чтобы посадить Зеленского и Россию за стол переговоров", - указала она.

Затем в связи с этим, поскольку этот вопрос постоянно поднимается, мы подробно рассмотрим вопрос замороженных активов. Есть свои плюсы и минусы. В этом вопросе есть определенные деликатные моменты, но нам действительно нужно аргументированное обсуждение этого вопроса - какие риски? Потому что нам нужна стратегия выхода. Мы не можем себе представить, что в случае прекращения огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации

- отметила Каллас.

ЕС приближается к использованию €200 млрд замороженных активов рф для Украины - Politico29.08.25, 08:47 • 3256 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Кайя Каллас
Копенгаген
Европейский Союз
Дания
Владимир Зеленский
Украина