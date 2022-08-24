Посуха в Європі може зачепити Україну - доповідь ЄС

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"Найближчими місяцями до листопада 2022 року в західному євро-середземноморському регіоні, ймовірно, будуть тепліші та сухіші, ніж зазвичай, умови", особливо в Іспанії та Португалії, йдеться у звіті програми за серпень.

Деталі

Майже половина з 27 країн ЄС перебувають під загрозою посухи, при цьому умови погіршуються у Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Румунії та Іспанії. У звіті також відзначається зростання небезпеки посухи за межами ЄС, у Великій Британії, Сербії, Україні та Молдові.

Copernicus зазначає, що брак дощу та низка хвиль спеки з травня призвели до посушливих умов та зниження рівня води у річках. Це, своєю чергою, вдарило по енергетичному сектору, позбавивши гідроелектростанції та інші електростанції їхнього основного джерела енергії та рідини, що охолоджує.

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Нестача води та тепловий стрес також знижують урожайність сільськогосподарських культур у Європі, при цьому найбільше страждають кукурудза, соя та соняшник. Нещодавні дощі у серпні допомогли деяким регіонам, але посіви в інших районах постраждали від гроз.

Доповнення

Звіт опубліковано на тлі того, що, на думку експертів, може стати найсильнішою посухою2 на континенті за останні 500 років. Протягом майже двох місяців було зареєстровано невелику кількість опадів, і Європа у цьому не самотня. Повідомляється також про посушливі умови у Східній Африці, західній частині Сполучених Штатів та північній Мексиці.

Клімат посилює умови, оскільки вищі температури прискорюють випаровування, змучені спрагою рослини поглинають більше вологи, а зменшення кількості снігопадів взимку обмежує запаси прісної води, доступної для зрошення влітку.