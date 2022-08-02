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Дністровська ГЕС майже удвічі скоротила виробництво через рекордне маловоддя

Дністровська ГЕС майже удвічі скоротила виробництво через рекордне маловоддя

Київ • УНН

 • 205530 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Історично низький рівень води на Дністровському водосховищі змусив майже удвічі скоротити виробництво електроенергії на Дністровській ГЕС, пише УНН з посиланням на дані Укргідроенерго.

Цитата

"Критично низький рівень води у Дністровському водосховищі впливає на роботу компанії", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За 28 днів липня цього року приплив до Дністровського водосховища дорівнював 64 куб. м/с, що становить лише 19% місячної норми та 99% забезпеченості, вказали в Укргідроенерго. "І це найменше середнє значення припливу води у липні за весь період експлуатації Дністровського водосховища, починаючи з 1985 року. Таку інформацію дає Укргідрометцентр", - додали у компанії.

Як вказано, за останню декаду липня середньодобовий приплив води до Дністровського водосховища зменшився більше ніж втричі у порівнянні з середніми значеннями за багато років.

"Мала водність призвела до того, що у липні місяці поточного року виробіток електроенергії на Дністровській ГЕС зменшився на 43% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - зазначили в Укргідроенерго.

При цьому Укргідроенерго, як вказано, забезпечило у липні екологічні скиди в нижній б’єф з Дністровського водосховища.

"У зв’язку з природними явищами засухи та маловоддя, компанією було скориговано стратегію торгівлі, оскільки найважливішим є забезпечення санітарного попуску та економія водних ресурсів", - коментує ситуацію заступник генерального директора з комерційної діяльності Богдан Сухецький.

Також, за інформацією Укргідрометцентру, враховуючи довгостроковий прогноз погоди, можна очікувати і у подальшому збереження низького припливу з тенденцією до зниження, що призведе до зменшення виробітку електроенергії на Дністровській ГЕС в порівнянні з попередніми роками та подальшого зниження рівнів в Дністровському водосховищі для забезпечення мінімальних екологічних попусків в нижній б’єф.

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