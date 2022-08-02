Днестровская ГЭС почти вдвое сократила производство из-за рекордного маловодия

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"Критически низкий уровень воды в Днестровском водохранилище влияет на работу компании", - говорится в сообщении.

Детали

За 28 дней июля этого года приток в Днестровское водохранилище равнялся 64 куб. м/с, что составляет всего 19% месячной нормы и 99% обеспеченности, указали в Укргидроэнерго. "И это наименьшее среднее значение притока воды в июле за весь период эксплуатации Днестровского водохранилища, начиная с 1985 года. Такую информацию дает Укргидрометцентр", - добавили в компании.

Как указано, за последнюю декаду июля среднесуточный приток воды в Днестровское водохранилище уменьшился более чем втрое по сравнению со средними значениями за многие годы.

"Малая водность привела к тому, что в июле месяце текущего года выработка электроэнергии на Днестровской ГЭС уменьшилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в Укргидроэнерго.

При этом Укргидроэнерго, как указано, обеспечило в июле экологические сбросы в нижний бьеф из Днестровского водохранилища.

"В связи с природными явлениями засухи и маловодия, компанией была скорректирована стратегия торговли, поскольку важнейшим является обеспечение санитарного попуска и экономия водных ресурсов", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Богдан Сухецкий.

Также, по информации Укргидрометцентра, учитывая долгосрочный прогноз погоды, можно ожидать и в дальнейшем сохранение низкого притока с тенденцией к снижению, что приведет к уменьшению выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС по сравнению с предыдущими годами и дальнейшему снижению уровней в Днестровском водохранилище для обеспечения минимальных экологических попусков в нижний бьеф.

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