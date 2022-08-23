Європі загрожує найсильніша посуха за 500 років

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Європа стикається із найсильнішою посухою за 500 років, при цьому дві третини континенту перебувають у стані готовності чи попередження, скорочується внутрішнє судноплавство, виробництво електроенергії та врожайність деяких культур. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.