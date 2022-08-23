Європі загрожує найсильніша посуха за 500 років
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Європа стикається із найсильнішою посухою за 500 років, при цьому дві третини континенту перебувають у стані готовності чи попередження, скорочується внутрішнє судноплавство, виробництво електроенергії та врожайність деяких культур. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.
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У серпневому звіті Європейської обсерваторії посухи (EDO), яка перебуває під наглядом Європейської комісії, йдеться про те, що 47% Європи перебувають в умовах попередження з явним дефіцитом ґрунтової вологи, а 17% перебувають у стані підвищеної готовності, в якому порушена рослинність.
«Сильна посуха, яка вразила багато регіонів Європи з початку року, станом на початок серпня ще більше посилила та погіршила прогнози», — йдеться у звіті.
Цього літа більша частина Європи зіткнулася з аномальними температурами, які посилили посуху і викликали лісові пожежі.
Постраждали ярі культури: у 2022 році врожайність зернової кукурудзи буде на 16% нижчою від середнього показника за попередні п'ять років, а врожайність сої та соняшнику впаде на 15% та 12% відповідно.
Виробництво гідроелектроенергії постраждало, що ще більше вплинуло на інших виробників електроенергії через нестачу води для живлення систем охолодження.
Низький рівень води ускладнив внутрішнє судноплавство, наприклад, уздовж Рейну, оскільки зниження навантаження на судна вплинуло на транспортування вугілля та нафти.
EDO заявило, що дощі в середині серпня, можливо, покращили умови, але в деяких випадках вони супроводжувалися грозами, які завдали додаткових збитків.
Індикатор посухи обсерваторії розраховується на основі вимірювань опадів, вологості ґрунту та частки сонячної радіації, що поглинається рослинами для фотосинтезу.