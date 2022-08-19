Понад десять людей стали жертвами шторму у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Потужні шторми обрушилися на райони центральної та південної Європи, забравши життя щонайменше 13 людей, у тому числі трьох дітей, пише УНН з посиланням на euronews.
Деталі
П'ятеро людей, включаючи двох дітей, загинули в четвер в Австрії внаслідок шторму. У федеральній землі Каринтія причиною смерті двох дівчат п'яти та восьми років стало повалене сильним вітром дерево.
Потужні пориви вітру ламали та виривали з коренем дерева. Десятки людей зазнали травм.
У Франції на острові Корсика швидкість вітру досягала 224 кілометри на годину. Шестеро людей загинули, пошкоджено кілька невеликих будинків, 45 000 домоволодінь залишилися без електропостачання. За даними влади острова, в одному з кемпінгів дерево, що впало, стало причиною загибелі 13-річної дівчинки.
В італійській Тоскані дерева, що впали, стали причиною загибелі двох людей. Тут і в регіоні Венето було оголошено надзвичайний стан через шторми. Зливи призвели до повені в місті Лавань під Генуєю.
Доповнення
Шторми послідували за тижнями спеки та посухи на більшій частині континенту. Екстремальні шторми останнім часом почастішали через зміну клімату.