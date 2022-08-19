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Более десяти человек стали жертвами шторма в Европе

Киев • УНН

 • 151377 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Мощные штормы обрушились на районы центральной и южной Европы, унеся жизни по меньшей мере 13 человек, в том числе троих детей, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Более десяти человек стали жертвами шторма в Европе

Детали

Пятеро человек, включая двоих детей, погибли в четверг в Австрии в результате шторма. В федеральной земле Каринтия причиной смерти двух девочек пяти и восьми лет стало поваленное сильным ветром дерево.

Мощные порывы ветра ломали и вырывали с корнем деревья. Десятки людей получили травмы.

Во Франции на острове Корсика скорость ветра достигала 224 километра в час. Шесть человек погибли, повреждены несколько небольших домов, 45 000 домовладений остались без электроснабжения. По данным властей острова, в одном из кемпингов упавшее дерево стало причиной гибели 13-летней девочки.

В итальянской Тоскане упавшие деревья стали причиной гибели двух человек. Здесь и в регионе Венето было объявлено чрезвычайное положение из-за шторма. Ливни привели к наводнению в городе Лавань под Генуей.

Дополнение

Штормы последовали за неделями жары и засухи на большей части континента. Экстремальные штормы в последнее время участились из-за изменения климата.

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