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Повалені дерева вбили п'ятьох людей через шторм, що обрушився на Австрію

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Дерева, що впали, вбили п'ятьох людей в Австрії в результаті двох окремих інцидентів у четвер, коли шторми, що обрушилися на північні береги Середземного моря раніше вдень, досягли альпійської країни в другій половині дня. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.

Повалені дерева вбили п'ятьох людей через шторм, що обрушився на Австрію

Деталі

Дві дівчинки у віці чотирьох та восьми років загинули внаслідок обвалення дерев на березі озера неподалік міста Санкт-Андре на півдні Австрії, неподалік кордону зі Словенією, повідомила поліція.

Вітер під час шторму дув з поривами понад 100 км/год.

Погода викликали перебої у подачі електроенергії, що змусило австрійську національну залізничну компанію OBB зупинити всі поїзди здебільшого південних провінцій Штирія та Каринтія, які межують зі Словенією та Італією, йдеться у заяві OBB.

Троє людей також загинули внаслідок падіння дерева в районі міста Гамінг у Нижній Австрії, провінції, яка оточує Відень, повідомив представник поліції, відмовившись повідомити подробиці.

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